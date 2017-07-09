İBB'den CHP'lilere ''miting'' jesti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştirdiği Adalet Yürüyüşü’nün finali olan Adalet Buluşması bugün Maltepe’deki miting alanında gerçekleşiyor. Mitinge katılmak için yüzbinlerce insan sabah saatlerinden itibaren Maltepe sahilindeki alana gelmeye başladı.

Seyyar tuvaletler CHP İl Başkanlığınca alana konuşlandırılmıştı. Bu tuvaletlerin yanı sıra bölgedeki İBB’nin ‘jetonlu tuvaletleri’ de vatandaşların hizmetine sunuldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın talimatıyla alandaki tuvaletler ‘ücretsiz’ hale getirildi.