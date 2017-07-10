Darbe girişiminin yıldönümü programı belli oldu
Darbe girişiminin yıldönümü programı belli oldu
Hayalinizdeki işe kavuşun ! Haber3.com editör arıyor...
Hayalinizdeki işe kavuşun ! Haber3.com editör arıyor...
İBB'den çok erken bayram müjdesi !
İBB'den çok erken bayram müjdesi !
Büyük yangın ! Alev alev yanıyor...
Büyük yangın ! Alev alev yanıyor...
TSK'dan flaş açıklama: İmha edildi !
TSK'dan flaş açıklama: İmha edildi !
Yolcu otobüsü bir anda alev aldı ! Yine mi ''10 numara yağ'' ?
Yolcu otobüsü bir anda alev aldı ! Yine mi ''10 numara yağ'' ?
Haber3.com'un haberlerini sitenize ekleyin, sitenizi biz güncelleyelim
Haber3.com'un haberlerini sitenize ekleyin, sitenizi biz güncelleyelim
Sözleşmeli öğretmenler için tarih belli oldu
Sözleşmeli öğretmenler için tarih belli oldu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel Yönetimler
  4. 10 Temmuz 2017 18:27

İBB'den çok erken bayram müjdesi !

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Kurban Bayramı boyunca toplu taşıma ulaşım araçlarının yüzde 50 indirimli hizmet vermesine karar verdi.

İBB'den çok erken bayram müjdesi !
A+ A-

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Kurban Bayramı boyunca toplu ulaşım araçlarının yüzde 50 indirimli hizmet vermesine karar verdi. Öte yandan okulların açılacağı 18 Eylül Pazartesi günü 06.00-14.00 saatleri arasında da ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.

Bayramda vatandaşların aile, akraba ziyaretlerini daha kolay yapabilmesi ve bayramda özel araç kullanımının azaltılmasının amaçlandığı uygulama ile; 1 - 4 Eylül arasında Kurban Bayramı boyunca İETT ve Özel Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ, Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, Toplu Taşıma Entegre Özel Deniz Motorları, Metro, Tramvay, Hafif Metro ve Füniküler yüzde 50 indirimli hizmet verecek.

OKULUN İLK GÜNÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM

Ayrıca ilk, orta ve liselerin açılacağı 18 Eylül Pazartesi günü de 06.00-14.00 saatleri arasında İstanbuldaki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olarak hizmet verecek. 18 Eylül’de İstanbulda 5 bin 771 okulda, 2 milyon 689 bin 988 öğrenci ile 142 bin 524 öğretmenin ders başı yapacak. Alınan kararla okulun ilk günü vatandaşların özel araçlarıyla trafiğe ek yük getirmemesi amaçlanıyor.

DHA

kurban bayramı , indirimli , ibb , hizmet , bayram