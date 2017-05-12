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  4. 12 Mayıs 2017 23:45

İBB'den görevden alma iddialarına yanıt geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3 genel sekreter yardımcısının görevden alınmasıyla ilgili ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

İBB'den görevden alma iddialarına yanıt geldi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 3 genel sekreter yardımcısının alınmasına dair ortaya atılan iddiaya yanıt geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, belediyenin üst düzey yöneticilerinin görevden alındığına dair iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından “üst düzey yöneticilerin görevden alındığı” haberlerine ilişkin yapılan yazılı açıklamada haberlerin asılsız olduğunun altı çizilerek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinde üst düzey yetkililerin görevden alındığı yolundaki iddialar asılsızdır. Belediyemizin üst yönetiminde herhangi bir görev değişimi söz konusu değildir" denildi.

İHA

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