İBB'den ''tarihi'' ihale

İBB, kültür varlıklarının tespiti için harekete geçti. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü, ‘İstanbul’un 31 İlçesinde Kültür Varlıklarına İlişkin Envanter Verilerinin Etüt Edilmesi, Güncellenmesi ve Değerlendirilmesi’ adı altında 14 Mayıs 2018 tarihli hizmet alım ihalesi açtı. Taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli, anıt ve sivil mimarlık örneği yapıların güncel durumlarının tespit edilmesi, güncel fotoğraflarının envanter fişlerine işlenmesi, verilerin Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu arşivlerindeki bilgiler ve mevcut verilerle birleştirilmesi, raporlandırılması ve envanter fişlerinin kitap haline getirilmesi işlemleri yapılacak. Henüz yasal koruma altına alınmamış olan kültür varlıkları ise tescilinin yapılması için ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na önerilecek.

Gazete Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre çalışmalar daha önce kültür varlıkları envanter araştırması yapılmış olan Fatih, Eyüp, Beyoğlu, Şişli, Adalar, Kadıköy, Üsküdar ve Şile dışında kalan 31 ilçede yapılacak. 31 ilçede, İBB Şehir Planlama Müdürlüğü’nün verilerine göre, toplam 7 bin 120 adet tescilli kültür varlığı bulunuyor. İhale şartnamesinde güncel olmayan bu verilerin, tarihsel kaynaklar ve kurul araştırmaları neticesinde artacağı hesaba katılarak, 8 bin envanter fişi hazırlandı.

UZMAN EKİPLER

Söz konusu ihalenin teknik şartnamesinde işin amacı ise şöyle açıklandı: “İstanbul’da kültürel mirasın korunması kapsamında, kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri ve bunların uygulamalarına yönelik olarak yapılacak çalışmaların öncesinde, söz konusu varlıkların mevcut durumlarının tespit edilmesi ve değerlendirmelerin ayrıntılı etütlere dayandırılması gerekmektedir. Kültür varlıklarının proje ve uygulamalarına yönelik çalışmalarda gerekli güncel envanter bilgisi ve veri tabanını oluşturmak üzere, kültür envanterinin derlenmesi, yapılacak alan çalışmasıyla bilgi ve verilerin güncellenmesi, etüt edilmesi ve analizlerinin yapılması gerekmektedir.”

Araştırmalar restorasyon alanında uzman, en az 5 yıl deneyimli 1 öğretim görevlisinin danışmanlığında, 2’şer kişiden oluşan en az 11 ekip tarafından yürütülecek. Ekiplerde restorasyon uzmanı 1 mimar olacak. Projede en az 9 sanat tarihçisi, restoratör veya arkeologile 7 şehir plancısı bulunacak.