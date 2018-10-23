İçişleri Bakanlığı'ndan Battal İlgezdi açıklaması

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin nikah kıydığına dair haberler gelmesi üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Battal İlgezdi hakkında soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklaması şu şekilde;



Bazı basın yayın organlarında, Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin nikah kıydığına dair haberler yer almıştır.



Halihazırda Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmış olması sebebiyle yetkisi olmadan nikah memuru cübbesi giyerek nikah kıyan Battal İlgezdi hakkında İçişleri Bakanlığınca soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.