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  4. 23 Kasım 2018 12:22

İDO seferleri iptal ederse ne olacak ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İDO arasında yapılan sözleşmeye göre, ihaleyi alan Tepe-Afken Grubu iç hat seferlerini 1 Aralık tarihinden itibaren iptal etmesi halinde ağır cezalar gelebilir.

İDO seferleri iptal ederse ne olacak ?
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Sözleşmenin, "Ruhsat hakkı verilen hattın işletilmesi"ne ilişkin maddesine göre, İDO, 7 Temmuz 2010 tarihli UKOME kararı ile belirlenen hatlar için, her yıl Eylül ayı sonuna kadar, takip eden yıla ilişkin sefer tarifesini düzenleyerek İdareye verip buna göre toplu taşıma yapmak zorunda. Sözleşmeye göre İBB, bu programda belirlenen saatler dışında toplu taşıma ihtiyacı tespit ettiği zaman, bunu İDO'ya bildirerek sefer tarifesine dahil edilmesini isteyebilecek.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, Bu halde İBB ayrıca, aksatılmanın yapıldığı hatta para cezası uygulamaya devam edebileceği gibi, İDO bu hattan 2 yıl süre ile men ederek bu süre içinde toplu taşımayı kendisi yerine getirebilir.

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Hürriyet

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