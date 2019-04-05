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  4. 05 Nisan 2019 21:49

Iğdır'da flaş talep ! MHP seçimin iptalini istedi

Iğdır'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kaybeden MHP, İl Seçim Kurulu'na başvurarak seçimin iptalini istedi.

Iğdır'da flaş talep ! MHP seçimin iptalini istedi
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Iğdır'da, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, resmi olmayan sonuçlara göre, HDP'nin adayı Yaşar Akkuş, geçerli oyların yüzde 50.10'unu alarak, belediye başkanlığına seçildi. Oyların yüzde 46.65'ini alan Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel, usulsüzlük olduğunu iddia edip sonuca itiraz etti. Merkez İlçe Seçim Kurulu'nun kararıyla yeniden sayılan oylar seçim sonucunu değiştirmedi. 

Başkan adayı İsa Yaşar Tezel bu kez MHP Merkez İlçe Başkanı Özcan Zorman, parti avukatı Özcan Günsoy, parti üyesi Dadaş Yatlı ile İl Seçim Kurulu'na giderek seçimin iptali yönünde başvuru yaptı.

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