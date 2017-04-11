İki aşiret referandum kararını açıkladı

Bingöl’de 15 binden fazla nüfusa sahip olan Zikte aşiretinin lideri Kazım Ataoğlu, 16 Nisan referandumunda 'evet' diyeceklerini açıkladı.Elazığ'da da Şavak aşireti 'evet' diyeceğini duyurdu.

Türkiye'nin en kalabalık iki aşiretlerinden olan Zikte ve Şavak aşiretleri, referandumda "evet" diyeceklerini açıkladı.

Bingöl’ün en kalabalık aşiretlerinden olan Zikte aşireti, Genç ilçesinde ‘evet mitingi’ düzenledi. Düzenlenen mitinge büyük ilgi gösteren aşiret üyeleri, ellerinde Türk bayrakları ve evet bayraklarıyla alanı doldurdu. İstasyon Caddesi üzerinde bin 500’den fazla kişinin katıldığı mitingde konuşan Zikte aşireti lideri Kazım Ataoğlu,16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği referandumunda evet oyu kullanacaklarını söyledi. Genç’in Kulp, Lice ve Hani’nin bitişiğinde olan bir ilçe olduğunu ifade eden Ataoğlu, “Tarihi olan bir ilçedir. Biz Genç meydanında ne kadar çok Türk bayrağını ve evet bayrağını dalgalandırırsak bu bizim ve ilçemiz için büyük bir şan, şeref olur” dedi.

Doğu ve Güneydoğu’da aşiretlerin birbirlerine yakın durarak, referandumda evet oyu kullanacağına inandığını belirten Ataoğlu, "Bu çift başlılık 12 Eylül Anayasası'yla başladı, sonra AK Parti hükümeti döneminde bakıldı ki iki başlılık ve iki yetkili adamla bu iş olmaz. Siz iki şoförle bir arabayı sürebilir misiniz. Tabi ki süremezsiniz. AK Parti’nin istediği güçlü bir lider olsun. Bu ya başbakan olur ya da cumhurbaşkanı olur ve sonunda cumhurbaşkanlığı sistemine karar verildi. Parlamentodan MHP’nin de desteği alınarak halk oylamasına sunuldu. Bizde şimdi sandığa gidip daha güçlü bir Türkiye için evet diyeceğiz” diye konuştu.

ELAZIĞ'DA ŞAVAK AŞİRETİ DE EVET DİYECEK

Elazığ’da Şavak aşireti, 16 Nisan da yapılacak halk oylamasında ‘Evet’ diyeceğini açıkladı. Şavak aşiretinin kanaat önderi ve Şavaklılar Derneği Başkanı Naim Doğan, düzenlediği basın toplantısında 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği referandumunda 'Evet' oyu kullanacaklarını söyledi. Hiç bir siyasi parti veya oluşumun güdümünde olmadıklarını belirten Doğan,"Türkiye’deki aşiret mensuplarını da 'Evet' demeye davet ediyorum.Bu referandumun iki seçenekli olduğunu ancak milletimizin geçirdiği badireler göz önüne alındığında, iki seçeneğe sığdırılamayacak kadar hayati bir öneme haiz olduğunun farkında ve bilincindeyiz. Bu ülke o kadar acılar çektik ki bu günler geçmişin acıları üzerine kurulmuş aydınlık günlerden oluşmaktadır. Cumhuriyet tarihine bir baktığımızda 1960'tan bu yana anayasalar ülkede yaşayan vatandaşlarımızı etnik köken, inanç ve mezhep temelinde ayrıştırmış, ötekileştirmiş ve kamplaştırmıştır"dedi.

Bu girişimlerin aslında hükümetlere değil, ülkenin geleceğine ve aydınlık yarınlara koyulan engeller olduğunu ifade eden Doğan, “Tüm bu gerçekler ışığında Doğu ve Güneydoğu'nun en büyük aşiretlerinden olan başta Elazığ, Erzincan ve Tunceli olmak üzere 81 vilayetteki her bir mensubumuza buradan seslenmek istiyoruz. Eğer ki bugün 27 Mayıs’la birlikte Menderes’in boynuna ip takanlar, 28 Şubat’ı gerçekleştirenler , 15 Temmuz’u bu millete yaşatanlar, ülkemizin bekasına silah doğrultmuş tüm terör örgütleri hayır diyorsa büyük Türkiye, geleceğimiz, çocuklarımız, aydınlık yarınlarımız ve istikrarlı bir yürüyüş için, her bir ferdimizi 16 Nisan'ın evetçileri olmaya davet ediyorum”diyerek sözlerini tamamladı.