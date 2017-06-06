İki başkan ''Vizontele'' filmini seyretti

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Vizontele filminde belediye başkanı Nazmi’yi canlandıran Altan Erkekli, İstinye Tersane alanında gerçekleştirilen Ramazan etkinlikleri kapsamında Sarıyerlilerle birlikte Vizontele’yi seyretti.

Sarıyer Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinliklerinin 10.gününde ‘Sevgi, Barış ve Hoşgörü Alanı’ olarak adlandırılan İstinye Tersane Alanı açık hava sinemasına dönüştü. Eski ramazanları yad etmek amacıyla alanda kurulan sinemada, Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı ve Ömer Faruk Sorak ile birlikte yönettiği ‘Vizontele’ film gösterildi. Sarıyerlilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen film gösteriminde başrol oyuncusu Altan Erkekli ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kısa bir söyleşi yaptı.

Barış ruhuyla geldik

“Türkiye’ye bambaşka bir tat getirmiş olan ‘Vizontele’ filmini 17 sene sonra birlikte izlemeye geldik” diyen Erkekli şu şekilde konuştu: “Güzel bir Türkiye’nin özlemiyle, barış içinde, sevgi dolu bir ülkenin yeniden hayatımızda olmasını diliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün de bu topraklarda yaşatılmasını istiyoruz. Barış ruhuyla buraya geldik. Hem güzelliğin hem de insanca yaşamanın abidesi olan Sarıyer Belediyesi’nin yaptığı her güzel işin içinde olmak bizim için onur.”

Ücretsiz dağıtılan patlamış mısır eşliğinde filmi izleyen Sarıyerliler keyifli bir ramazan akşamı yaşadı.