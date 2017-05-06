İlk hıdırellez ateşini Mübadiller yaktı

Her yıl olduğu gibi Sarıyer’in bir çok mahallesinde yapılan Hıdırellez şenliklerinin ilk ateşi Bahçeköy Mahallesi’ndeki Lozan Mübadilleri Derneği’nin de içinde yer aldığı İsmet Barlas Park’ında yakıldı. Dernek Yöneticileri ve Bahçeköylü yurttaşlarla birlikte şenlik ateşini yakan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç daha sonra ateşin üstünden atladı. Alana girerken mahalleli tarafından coşkulu bir şekilde karşılanan Başkan Genç, kendisini alkışlayanlara alkışla karşılık verdi.

Ateşi yağmur bile söndüremedi

Şenlik ateşinin yakılmasının ardından başlayan yağmura rağmenhalay çekmeye ve ateşin üstünden atlamaya devam eden vatandaşlar; “ Ezan eşliğinde geldiniz, ateşimizi yaktınız ve ardından rahmet yağdı, Allah size uzun ömür versin” diyerek Başkan Şükrü Genç’e teşekkür etti. Yağan yağmura rağmen ateşin sönmemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Şenlik sonuna kadar yağan yağmura rağmen alanda kalan vebaharın hayır getirmesini dileyen Genç, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Şenlik programına Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Erdem de katıldı.