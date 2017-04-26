İmar ıslah planı reddine karşı yılmayacağız

Sarıyer Belediyesi’nin şubat mart ve nisan aylı meclis toplantılarında karara bağlayıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne havale ettiği; Emirgan, Kazım Karabekir, Rumeli Hisarı, Pınar, Çayırbaşı, Kocataş, PTT Evleri, Reşitpaşa ve Ferahevler mahallelerine ait imar ıslah çalışmalarının iadesine ilişkin toplantı Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Mülkiyet sorununun çözümüne yönelik 2981 sayılı yasa çerçevesinde hazırlanan dokuz mahallenin imar ıslah planı, Sarıyer Belediye Meclisi’nden geçerek İBB’ye iletilmişti. İBB Planlama Dairesi, tüm imar ıslah planlarını Büyükşehir Meclisi’ne göndermeden Sarıyer Belediyesi’ne iade etti. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İBB Daire Başkanı’nın yetkisini aşarak çalışmayı iade ettiğini belirterek, “mülkiyet sorunu boynumun borcudur, yılmayacağız” dedi.

Dava açacağız

Mülkiyet sorunu ile ilgili dava açılacağını kaydeden Başkan Genç, 14. Maddeye göre iade kararını İBB Başkanı’nın alabileceğini belirterek, “Tıpkı YSK kararı gibi, bu kararı da yetkisi olmayan bir daire başkanı aldı. Hukuki girişimlerimizi başlatacağız” diye konuştu.

Emsal çalışma reddedildi

Halk arasında ‘imar affı’ olarak da bilinen tapu tahsis belgelerinin verildiği 2981 sayılı kanundan yararlanılması için yapılan çalışmalar, Sarıyer Belediyesi Meclisi’nde şubat ayında oy birliği ile mart ve nisanda ise CHP’nin oyu ile ve oy çokluğuyla geçerek, İBB’ye(İstanbul Büyükşehir Belediyesi) havale edilmişti. Gecekondu mahalleleri için emsal olacak çalışmayı İBB Planlama Dairesi Büyükşehir Meclisi’ne göndermeden Sarıyer Belediyesi’ne iade etti.

Tarihi adımın kilometre taşları

Gecekondu mahallelerinin mülkiyet sorununun çözüme kavuşması açısından 2981 sayılı kanundan doğan tapu tahsis belgelerinin tapuya dönüştürülmesi için imar ıslah planları dâhilinde Sarıyer Belediyesi Emirgan’ı ocak ayında pilot bölge olarak seçmişti.

Sarıyer Belediye Meclisi’nin mülkiyet sorununun çözümüne yönelik, Emirgan’la ilgili çalışmayı, şubatta Kazım Karabekir ve Rumeli Hisarı mahalleleri takip etti. Bu iki mahalleyle ilgili mülkiyet sorunu şubatta önce Meclis’ten, sonra da komisyondan oybirliği ile geçerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmişti.

Ardından mart ayı toplantılarında Pınar, Çayırbaşı ve Kocataş mahallelerinde Ak Parti grubu ret oyu kullandı. Ancak CHP’nin oy çokluğu ile bu mahalleler ile ilgili konu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne iletildi. Nisan ayında PTT Evleri, Reşitpaşa ve Ferahevler mahalleleri için yapılan toplantıda da Ak Parti’ye rağmen CHP’nin oyları ile ve oy çokluğu ile çalışma Meclis’ten geçerek İBB’ye iletilmişti.