“İran Kültür Haftası” Maltepe’de başlıyor

Maltepe Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenleyeceği İran Kültür Haftası etkinlikleri, 5-9 Mayıs tarihleri arasında Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Ücretsiz gerçekleşecek İran Kültür Haftası, 5 Mayıs Cuma günü “Komşunun Komşuya Kültür Seslenişi” isimli sergiyle başlayacak. Sergide, İran’ın kuzey batısında bulunan, Erdebil ilinin el sanatları, kültürü ve geleneksel müzikleri ziyaretçilere tanıtılacak. Etkinlikler kapsamında, dünya sinemasında adını duyuran İran sinema filmlerinden örnekler sunulacak. Bu kapsamda, 8 Mayıs Pazartesi “Kolay Gelsin” ve “Bir Küp Şeker” isimli filmler sinemaseverlerle buluşacak. Muğam, halk mahnıları, aşık havaları, lirik müzik gibi geleneksel İran ve Azeri müziğini icra eden “Hatayi” müzik grubu da, aynı gün sahne alacak. 10 müzisyen ve dört vokalden oluşan topluluk, Maltepe’de müziğin evrenselliğini bir kez daha vurgulayan bir konsere imza atacak.

KAPANIŞ İLBER ORTAYLI’DAN

İran Kültür Haftası’nın resmi kapanış töreni ise 9 Mayıs salı günü yapılacak. Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da, kapanış törenine katılarak bir konuşma yapacak. Hatayi Müzik Grubu, kapanış töreninde unutulmayacak bir konserle davetlilerin karşısında çıkacak. Kapanış töreninde, İran sinemasının başarılı yönetmenlerinden Homayoon Asa’diyan’ın “Ay Yüzünü Öpmek” isimli filminin gösterimi yapılarak, yönetmeniyle sinema üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecek.