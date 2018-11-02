İstanbul Büyükşehir Belediyesi ''tasarrufu'' rafa kaldırdı

Kamuda tasarruf hamlesine rağmen İstanbul'da organizasyonlarda yapılacak süsleme ve ışık gösterileri için 5.7 milyon liralık ihale düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Kültür A.Ş. 25 Ekim'de "Organizasyon kapsamında süsleme hizmetleri ve ışık gösterileri hizmet alımı" ihalesi açtı. Yaklaşık maliyeti 6 milyon 904 bin 250 lira olarak belirlenen ihalede 3 teklif sunuldu.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre; ihaleyi 5 milyon 793 bin 625 liralık teklifin sahibi YRD İstanbul Reklamcılık ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. kazandı. Şirket ile ihalenin ertesi günü yani 26 Ekim 2018 tarihinde hemen sözleşme imzalandı. İhaleyi kazanan şirket 2004'ten beri AKP'nin İstanbul'daki organizasyonlarına imza atıyor...