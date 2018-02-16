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  4. 16 Şubat 2018 13:41

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevden alma depremi !

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerden Spor İstanbul A.Ş.'nin Genel Müdürü İsmail Özbayraktar görevinden alındı. Görevden almaların belediyeye bağlık 5 şirkete daha uzanacağı iddia edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevden alma depremi !
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerden Spor İstanbul A.Ş.'nin Genel Müdürü İsmail Özbayraktar görevinden alındı. 'Görevden alma operasyonu'nun Özbayraktar ile sınırlı kalmayacağı, aralarında İGDAŞ Genel Müdürü'nün de bulunduğu, İBB'ye bağlı 5 şirketin genel müdürünün daha değiştirileceği iddia edildi.

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal üst düzey yönetici kadrosunu değiştirmeye devam ediyor. Daha önce İETT Genel Müdürü ile İBB’ye bağlı şirketlerden Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’nin genel müdürlerini değiştiren Uysal şimdi de Spor İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğünde değişikliğe gitti.

 Spor İstanbul A.Ş. Genel Müdürü İsmail Özbayraktar görevinden alındı. Yerine 3 yıldır Şehir Hatları A.Ş. Genel Müdürlüğü görevinden bulunan Yakup Güler getirildi.

Özbayraktar görevden alınışını sosyal medya hesabından “Değerli çalışma arkadaşlarım, Spor İstanbul Genel Müdürü olarak 4 yıla yaklaşan görev sürem boyunca tek yürek, tek ses, tek nefes  olduk. Birlikte omuz verdiğimiz bu kutsal görev bugün itibariyle şahsım adına sonlanmış bulunuyor” mesajı ile duyurdu.

SIRADA İGDAŞ MI VAR?

CHP’li İBB Meclis Üyesi Tarık Balyalı, İBB yönetiminde üst düzey değişikliklerin devam edeceği yönünde duyum aldıklarını belirterek ”İBB’ye bağlı 5 şirketin daha genel müdürünün gideceği hatta bu isimler arasından İGDAŞ Genel Müdürü Mehmet Çevik’in de bulunduğu söyleniyor” dedi.

Balyalı, ”Mevlüt Uysal eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın kadrolarını teker teker görevden alıyor. Bu süreç önümüzdeki günlerde de hızlanarak devam edecek” yorumunda bulundu.

 

Sözcü

istanbul büyükşehir belediye başkanlığı , mevlüt uysal , spor aş , igdaş , ak parti
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