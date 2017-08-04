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  4. 04 Ağustos 2017 23:21

İstanbul Valiliği'nden ''asker uğurlama'' talimatı

İstanbul Valiliği, "asker uğurlama konvoyları" ile ilgili uyarılarda bulundu.

İstanbul Valiliği'nden ''asker uğurlama'' talimatı
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İstanbul Valiliği tarafından 'asker uğurlama konvoyları' ile ilgili genelge yayımlandığı bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada kuralları ihlal eden davranışlara müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

İstanbul Valiliği, asker uğurlamaları sırasında  kurallara uymayanlara yasal müeyyidelerin uygulanacağını bildirdi. 

Valiliğin, 39 ilçe kaymakamı ve kolluk kuvvetlerine asker  uğurlamalarına ilişkin gönderdiği talimatta, kutsal bir vatan görevi olan  askerlik hizmeti nedeniyle uğurlamaların yapılmasının geleneklerimizde önemli bir  yer tuttuğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Ancak, son günlerde bu güzel geleneğimizin ruhuna uymayan, trafik  düzenini aksatan, vatandaşımızın genel güvenliğini ve asayişi tehlikeye düşürücü  davranışlarla karşılaşılmaktadır. Asker uğurlama geleneğini istismar ve kuralları  ihlal eden bu tür davranışlara müsaade edilmemesi, aykırı davranışta bulunanlar  hakkında yasal müeyyidelerin uygulanması ve konunun sıralı amirlerce hassasiyetle  takip edilmesi hususunda; Bilgi ve gereğini önemle rica ederim."

AA

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