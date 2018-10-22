  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel Yönetimler
  4. 22 Ekim 2018 17:08

İstanbul Valiliği'nden vatandaşlara uyarı !

İstanbul Valiliği, vatandaşları "dolandırıcılık" konusunda uyarılarda bulundu.

İstanbul Valiliği'nden vatandaşlara uyarı !
A+ A-

İstanbul Valiliği, kendilerini "İstanbul Valisi",  "vali yardımcısı" veya "özel kalem müdürü" olarak tanıtarak dolandırıcılık  yapanlara karşı vatandaşları uyardı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, son zamanlarda kendilerini "İstanbul  Valisi", "vali yardımcısı" veya "özel kalem müdürü" olarak tanıtan bazı  şahısların, vatandaşları arayarak İstanbul Valiliği'nce bir yardım kampanyası  başlatıldığını beyan etmek suretiyle verdikleri hesap numaralarına bağış  yapılmasını istediklerinin tespit edildiği belirtildi.

Mağduriyetlerin oluşmaması için vatandaşların dikkatli olmaları ve  dolandırıcıların yakalanması için bildirimde bulunmaları istenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valiliğimizce başlatılmış herhangi bir yardım kampanyası bulunmamakta  olup vatandaşlarımızın bu tür taleplere itibar etmemeleri, verilen hesap  numaralarına hiçbir şekilde para aktarmamaları, kendilerini arayan kötü niyetli  kişileri en yakın kolluk merkezine veya İstanbul Valiliği'ne gecikmeden bildirmeleri, dolandırıcıların yakalanması ve  muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi açısından önemlidir."

AA

vali yardımcısı , uyarı , vali , kampanya , vatandaş
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM