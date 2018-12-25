İstanbul yarışında Ekrem İmamoğlu'nun en büyük kozu Mustafa Sarıgül

Yerel seçimlere 95 gün kaldı. En büyük yarış ise İstanbul’da. CHP, Ak Parti’nin 25 yıllık kalesi İstanbul’u almak istiyor. Ak Parti’nin adayı, olabilecek en iyi aday: Binali Yıldırım

Kamuoyunda tanınma oranı neredeyse yüzde 100. Eski Belediyeci, eski Ulaştırma Bakanı, eski Başbakan, halen TBMM Başkanı. Ve en önemlisi, kimseyle kavgası olmayan, süper sempatik bir insan. Yatırım ve hizmet odaklı bir geçmişi var.

CHP ise, büyük bir süpriz yaparak, tanınmayan genç bir Belediye Başkanını, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, İstanbul adayı olarak seçti.

Ekrem İmamoğlu’nun tanınma oranı yüzde 30’larda. Tanıyanların çoğu ise, “ Adını duymuşluğum var ama, hakkında bir fikrim yok. “ diyor.,

Yani İmamoğlu, 100 günden az sürede, hem kendini, hem de projelerini, yaklaşık 18 milyonluk bir kentin seçmenine tanıtmak gibi bir zorlukla karşı karşıya.

İmamoğlu, ilk günden kolları sıvadı ve yola çıktı. Bugün düzenlenecek adaylık lansmanı, ilk büyük gövde gösterisi olacak.

İmamoğlu’nun bu yarışta en büyük kozu ise, Şişli’nin efsane politikacısı Mustafa Sarıgül olacak.

Nasıl mı ?

Mustafa Sarııgül geçen seçimlerde CHP’nin İstanbul adayıydı. Seçimlerde, CHP tarihinin en yüksek oy oranı aldı: Yüzde 41 !

Ancak Mustafa Sarıgül 2015 milletvekili seçimlerinde, hiç de mecburiyeti olmayışına karşı, önseçime girdi ama, bölgesinde ancak 5. oldu.

CHP örgütü, kendilerine İstanbul’da en büyük zaferi kazandıran Mustafa Sarıgül’ü 5. sıraya itti.

Peki neden ?

Cevabı çok basit. Çok ilginç bir yapısı olan CHP örgütü, halkla bütünleşmiş Mustafa Sarıgül gibi politikacılardan haz etmiyor.

Mustafa Sarıgül, bu seçimde Şişli’den yeniden aday. Halkta karşılığı çok büyük. Anketlere göre, Sarıgül seçime bağımsız bile girse açık ara kazanıyor.

Bu tabloya göre Genel Merkez’in Sarıgül’ü banko aday göstermesi gerekir, değil mi ?

Ama Kılıçdaroğlu’nun, hiç mi hiç, böyle bir niyeti yok.

Ancak, İmamoğlu’nun adaylığından sonra, dengeler değişti.

Genel Merkez, İlçe belediye adaylarını belirlerken, İmamoğlu’nun da görüşlerini almak zorunda.

Mustafa Sarıgül’ün, Şişli dışındaki ilçelerde de ciddi bir ağırlığı var. Meydanlara, yanında Sarıgül ile çıkacak İmamoğlu, arkasına ciddi bir rüzgar alacağını çok iyi biliyor.

Asıl faktöre gelince.

Rakibi Binali Yıldırım Erzincan’lı. İstanbulda ise ciddi bir Erzincan’lı seçmen var.

Mustafa Sarıgül de Erzincan’lı. Üstelik Erzincanlı seçmenler üzerindeki ağırlığı, Binali Yıldırım’ın çok üstünde.

Sarıgül’ün kendisine getireceği oyların bilincinde olan İmamoğlu, daha şimdiden kurmaylarına, “ Bu iş Mustafa Sarıgül’süz olmaz “ diyor. Yani Şişli için tercihi, aklın yolu olarak kesin Mustafa Sarıgül.

Peki, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun bu tercihine rağmen, Sarıgül’ü aday göstermezse ne olacak ?

Sarıgül için, yeniden Şişli Belediye Başkanı olmak, artık bir gurur meselesi. Yerine seçtiği Hayri İnönü’nün gösterdiği vefasızlıktan sonra, Şişli’ye yeniden Başkan olmakta yeminli.

Aday gösterilmezse, Mustafa Sarıgül DSP’den aday olacak. Daha önce iki kez DSP’den Şişli’ye Başkan seçilen Sarıgül, Şişli’deki yarışa DSP’den katılacak.

CHP’den aday olursa yüzde 60 oy alarak seçilmesi garanti olan Mustafa Sarıgül, DSP’den aday olursa da, en az yüzde 45 ile başkan seçilecek. Anketler bunu gösteriyor.

Yani, şöyle ya da böyle, 1 Nisan sabahı Şişli Belediye başkanı 4. Kez yeniden Mustafa Sarıgül olacak.