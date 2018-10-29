İstanbul'da 1.5 milyonluk ''tarihi makyaj''

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında bir çok proje durdurulurken Fatih’in tarihi sokak ve caddelerine yaklaşık 1.5 milyon liraya “tarihi makyaj” yapılacak. Tüm masraf Fatih Belediyesi bütçesinden karşılanacak



Fatih genelinde yer alan bina cephelerini tarihi dokuya uyumlu hale getirmek ve estetiğe aykırı uygulamalarının gidermek amacıyla bina cephelerinin yeniden irdelenerek uygun cephe malzemesi ile kaplanması reklam panoları ve klimaların estetik bir şekilde yeniden tesisi için ilçe genelinde cephe yenileme yapım işi için ihale düzenlenmişti. İhale kapsamında Kutucular Caddesi, Kutucu Sokak, Limoncu Sokak, Kadıoğlu Sokak, Sobacılar Sokak, Çanakçılar Sokak, Simkeş Camii Sokak, Molataşı Caddesi, Gevgili Sokak, Müstantik Caddesi, Dönüş Sokak, Şehsuvarbey Sokak ve Yusuf Aşkın Sokak'ta yapılacak basit onarım için Fatih Belediye Meclisi 3 Ocak 2018 tarihinde karar aldı. Karar gereğinin yapılması için İBB Meclisi'ne gönderildi. İBB Meclisi Ekim ayı oturumunda cephe yenileme işi için ilçe belediyesinin aldığı karar aynen onaylandı ve oy çokluğu ile kabul edildi. Karara göre binalara, tamamı Fatih Belediyesi bütçesinden karşılanmak üzere 1 milyon 461 bin 991 liraya basit bakım ve onarım yapılacak.

İBB Meclisi Eylül ayı oturumunda da Fatih'te 5 milyon 67 bin liraya toplam 283 binanın cephelerini yenileme işini gerçekleştirebilmek için karar alınmıştı. Eylül ayında alınan bu karara göre cephe yenileme maliyetinin 1 milyon 875 bin lirası İBB bütçesinden, 3 milyon lirası Fatih Belediyesi bütçesinden geri kalanı da vatandaşın cebinden karşılanacaktı.