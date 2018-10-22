İstanbul'da 2 milyon TL'nin üzerine asfalt

Kartal’da vatandaşların yoğun olarak kullandığı Atalar Caddesi, ‘prestij yol uygulaması' çerçevesinde, ilçenin AK Partili eski Belediye Başkanı Arif Dağlar döneminde özel yapım küp granit taşlarla döşenmişti. Nostaljik görüntüsü ile dikkat çeken caddeye önceki gün belediye çalışanları tarafından asfalt döküldü. Özel yapım küp granit taşların asfaltla kapatıldığını gösteren fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

“Muhtar istedi asfalt döktük”

Vatandaşların şikayet yağmuruna tuttuğu CHP’li Kartal Belediyesi tepkiler üzerine bir açıklama yaparak, yolun asfaltlanmasının Atalar Mahallesi muhtarının talebi ile yapıldığını ve granit taşların tamir edilemediği için üzerine asfalt dökme gereğini duyduklarını belirtti.

2007 yılından bu yana 600 metrelik caddedeki parke uygulamasının sağlam şekilde kullanıldığına dikkat çeken çok sayıda Kartallı sosyal medya kullanıcı ise belediyenin açıklamasının tatmin edici olmadığına dikkat çekti.

Basit tamirle düzeltilebilirdi

yenisafak.com’un elde ettiği bilgilere göre, caddedeki küçük bozulmalar basit tamirle düzeltilebilirdi. Küp taş olduğu için lokal işçiliklerle bozulmuş alanın taşlarını kaldırıp altına kum sererek tekrar aynı taşlar kullanıp yol daha düzgün ve eski haline gelebilirdi.

Taşlar sökülebilirdi

İşçilik ve ham madde açısından yüksek maliyetli bir iş olan granit taşların zarar görmeden dozerle kaldırılarak başka bir yerde kullanılması da mümkündü.

2 milyon TL maliyeti var

Kartal Belediyesi 2007’de 400 bin TL’ye mal olan, güncel bedeli ise 2 milyon TL olduğu hesaplanan özel yapım taşları asfaltla kapatarak kullanılmaz hale getirdi. Kartal Belediyesi’nin 2 milyon TL değeri olan granit taşları asfaltla kapatma maliyetinin ise 400 bin TL olduğu tahmin ediliyor.

Gözler diğer prestij caddelerinde

Kartal’da gözler şimdi eski Belediye Başkanı Arif Dağlar döneminde “prestij caddesi” uygulaması yapılan yollara çevrildi. Atalar Caddesi’nin asfaltla kapatılmasından sonra belediyenin, benzer şekilde granit taşlar döşemmiş olan Çınar Caddesi, Ekim Caddesi, Topselvi Caddesi, Tecerdağa Caddesi, Atatürk Caddesi ve Abdi İpekçi Caddesinde asfaltlama yapıp yapmayacağı merak ediliyor.