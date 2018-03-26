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  4. 26 Mart 2018 09:52

İstanbul'da 3 ilçede 20 saatlik su kesintisi

İSKİ tarafından yapılan duyuruya göre bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 26 Mart 2018 Pazartesi günü saat 10:00'dan 27 Mart 2018 Salı günü sabah 06:00'ya kadar 3 ilçeye su verilmeyecek.

İstanbul'da 3 ilçede 20 saatlik su kesintisi
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İSKİ'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, yenileme, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 26 Mart Pazartesi günü saat 10.00 ile 27 Mart Salı günü saat 06.00 arasında, 20 saat süreyle Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinin bazı bölgelerine su verilemeyecek.

İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:

Kesintiden, Esenyurt ilçesinde Cumhuriyet, Mevlana, Barbaros Hayrettin Paşa, Piri Reis, Gökevler, Atatürk, Hürriyet, İstiklal, Şehitler, Akçaburgaz, Battalgazi, Osmangazi ve Namık Kemal mahalleleri, Beylikdüzü ilçesinde de Adnan Kahveci, Barış, Cumhuriyet ve Büyükşehir mahallelerinin tamamı ile Kavaklı, Dereağzı ve Yakuplu mahalleleri etkilenecek.

Pendik ilçesinde 26 Mart Pazartesi günü saat 22.00 ile 27 Mart Salı günü saat 10.00 arasında, 12 saat süreyle kesinti yapılacak. Kesintiden Kaynarca, Doğu, Bahçelievler, Batı, Yenimahalle, Yeşilbağlar ve Sapanbağları mahalleleri etkilenecek.

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