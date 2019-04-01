İstanbul'da açılan sandık oranı %99; oy farkı 0,05 puan

Yerel seçimlerin en kritik illerinden olan İstanbul'da seçim yarışı sürüyor. Açılan sandık oranı yüzde 97'ye ulaşırken, Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki puan farkı 0,06'ya kadar düştü.

Yerel seçimler sonrasında İstanbul'da sandıkların yüzde 98'i açılırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım yüzde 48.71 ile önde.

Ancak, Yıldırım'ın rakibi Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 48.65 oranıyla Yıldırım'la farkı 0,06'ya indirdi.

Kesin olmayan bu verilere göre Yıldırım seçimin önde gideni olsa da, henüz açılması beklenen yüzde 2'lik sandık oranı sonuçları etkileyebilecek nitelikte.

Kesin olmayan bu verilere göre Yıldırım seçimin önde gideni olsa da, henüz açılması beklenen yüzde 2'lik sandık oranı sonuçları etkileyebilecek nitelikte. Öte yandan YSK veri akışını bir süredir durdurmuş durumda.