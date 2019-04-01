İstanbul'da açılan sandık oranı %99; oy farkı 0,05 puan
31 Mart Yerel Seçim Sonuçları: Hangi parti hangi ili kazandı ?
Ankara'da yerel seçimleri Mansur Yavaş kazandı !
Gözler piyasalarda ! İşte uluslararası piyasada Dolar/TL
Gözler piyasalarda ! İşte uluslararası piyasada Dolar/TL
Anadolu Ajansı: Geçersiz oyların incelenmesi bekleniyor
Anadolu Ajansı: Geçersiz oyların incelenmesi bekleniyor
İstanbul'un ardından bir ilde daha seçim muamması...
İstanbul'un ardından bir ilde daha seçim muamması...
CHP'den seçim sonuçları için AA'ya istifa çağrısı
CHP'den seçim sonuçları için AA'ya istifa çağrısı
Mansur Yavaş'tan balkon konuşması: ''Ehliyet ve liyakat dönemi başladı''
Mansur Yavaş'tan balkon konuşması: ''Ehliyet ve liyakat dönemi başladı''
CHP'li Tunç Soyer'den ''Çav bella'' ile zafer dansı
CHP'li Tunç Soyer'den ''Çav bella'' ile zafer dansı
Diyarbakır’da HDP, kayyum atanan tüm ilçeleri yeniden kazandı
Diyarbakır’da HDP, kayyum atanan tüm ilçeleri yeniden kazandı
İşte İstanbul’un ilçelerinde sonuçlar
İşte İstanbul’un ilçelerinde sonuçlar
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel Yönetimler
  4. 01 Nisan 2019 03:37

İstanbul'da açılan sandık oranı %99; oy farkı 0,05 puan

#Seçim2019 İstanbul'da yerel seçimler AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu arasında büyük bir yarışa sahne oluyor. Sandık oranı %99'a ulaştı, oy farkı 0,05 puan ancak AA veri vermeyi durdurdu.

İstanbul'da açılan sandık oranı %99; oy farkı 0,05 puan
A+ A-

Yerel seçimlerin en kritik illerinden olan İstanbul'da seçim yarışı sürüyor. Açılan sandık oranı yüzde 97'ye ulaşırken, Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki puan farkı 0,06'ya kadar düştü.

Yerel seçimler sonrasında İstanbul'da sandıkların yüzde 98'i açılırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım yüzde 48.71 ile önde.  

Ancak, Yıldırım'ın rakibi Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 48.65 oranıyla Yıldırım'la farkı 0,06'ya indirdi.

Kesin olmayan bu verilere göre Yıldırım seçimin önde gideni olsa da, henüz açılması beklenen yüzde 2'lik sandık oranı sonuçları etkileyebilecek nitelikte.

Kesin olmayan bu verilere göre Yıldırım seçimin önde gideni olsa da, henüz açılması beklenen yüzde 2'lik sandık oranı sonuçları etkileyebilecek nitelikte. Öte yandan YSK veri akışını bir süredir durdurmuş durumda. 

ekrem imamoğlu , binali yıldırım , istanbul sonuçları , yerel seçim , istanbul
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM