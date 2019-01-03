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AKOM'dan İstanbul için şiddetli kar yağışı uyarısı
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  4. 03 Ocak 2019 19:46

İstanbul'da alarm verildi ! Ekipler hazır...

Meteoroloji'nin kar uyarısı nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri, kar ve buzlanmaya karşı önlem almak için hazır bekliyor.

İstanbul'da alarm verildi ! Ekipler hazır...
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Meteoroloji'nin kar uyarısı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) ekipleri, kar ve buzlanmaya karşı önlem için hazır bekliyor. Yol kenarlarına bırakılan içi tuz dolu çuvallar oluşabilecek buzlanma halinde yola serilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar ve buzlanma olaylarına karşı hazırlıklarını tamamladı. Ekipler meteorolojik tahminler doğrultusunda yağabilecek kar ve oluşacak buzlanmaya karşı çuvallara doldurdukları tuzu yol kenarlarına bıraktı.  Oluşabilecek buzlanmaya karşı çuvallarda hazır bulunan tuz yola serilecek.

DHA

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