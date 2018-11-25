İstanbul'da isyan var: ''Yeter artık nefes alamıyoruz!''

AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar’a bağlı Ünalan Mahallesi’nde bulunan 29 dönümlük kamu arazisini satışa çıkardı. Alanın AVM yapılmak üzere satışa çıkarılmak istenmesine tepki gösteren CHP'liler "Artık yeter; bir parça yeşil alan kalmadı" diyerek isyan etti.

İBB Meclisi’nin kararına göre 5 Aralık’ta gerçekleşecek ihale 385 milyon TL ile açılacak. Satışa çıkarılacak 29 dönümlük arazi üzerinde, sağlık alanları, İGDAŞ deposu, kamusal nitelikte birçok alan, park, yeşil alan ve mahalle halkının alışveriş yaptığı bir pazar bulunuyor.

Satış kararına tepki gösteren CHP Üsküdar İlçe Örgütü ve mahalle sakinleri arazinin olduğu yerde basın açıklaması yaptı.

"YEŞİL ALANLARA GÖZ KOYDULAR"

Yapılan basın açıklamasında konuşan 26. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, ‘’AKP iktidarı Ünalan Mahallesi’nin tüm yeşil alanlarına göz koymuştur. AKP'nin, Ünalan Mahallesi'nin tüm yeşil alanlarını betona çevirmeye kararlı olduğunu görüyoruz" dedi.

"YANDAŞA PEŞKEŞ ÇEKECEKLER"

Yarkadaş konuşmasının devamında şunları söyledi:

"AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi arkamızda görünen ‘’EMAAR’’ adlı AVM’yi yapabilmek için, Deprem Toplanma Merkezi'ni yok etti. Biraz gerimizde bulunan yeşil araziyi de TÜRGEV’e peşkeş çekti.

Şimdi de üzerinde açıklama yaptığımız deprem toplanma merkezini ve semt pazarının bulunduğu bu alanı satmak istiyorlar. Burayı da muhtemelen bir yandaşa peşkeş çekecek ve yeşil alanı yok edecekler. Halk pazarını da ortadan kaldıracaklar."

"NEFES ALACAK YERİMİZ KALMADI"

Yaptığı açıklamada AKP iktidarına ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı’na seslenen Yarkadaş, ‘’Yeter artık, nefes alacak bir parça yeşil alanımız kalmadı. Nefes alamıyoruz nefes!" tepkisini gösterdi.

"DEPREM TOPLANMA ALANI YOKEDİLİYOR"

Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ünalanlılar çocuklarını götürecek tek bir parka bile sahip değiller. Yaşlılarımızın çıkıp dolaşacakları yeşil bir alana hasretiz... Ünalan Mahallesi’ndeki tek yeşil alanı, bu parkı ve bu bölgeyi de AVM’lere peşkeş çekerseniz, Allah göstermesin bir deprem anında toplanacak bir yerimiz kalmıyor... Bu topraklara kıymayın ve artık AVM yapmaktan vazgeçin... Size ne söylesek boş... Ne diyelim; toprak gözünüzü doyursun’’

SATIŞA İTİRAZ EDECEKLER

CHP Üsküdar İlçe Başkan Vekili Deniz Yıldırım ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı satış kararına itiraz edeceklerini ve hukuki süreci başlatacaklarını ifade etti.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise "Pazar yerini satmayın. Halkın alışveriş yapacak ucuz yeri kalmıyor" dedi. CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de "Çocuklar burada top oynuyor. Arsayı satmayın" ifadesini kullandı.

CHP'LİLERDEN YOĞUN KATILIM

Kamu arazisinin satışa çıkarılmasını protesto etmek ve tepkilerini dile getirmek için yapılan basın açıklamasına 26. Dönem CHP İstanbul Milletvekli Barış Yarkadaş’ın yanı sıra, CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Sera Kadıgil, CHP Üsküdar İlçe Başkanvekili Deniz Yıldırım, Ünalan Mahallesi Muhtarı Mezengül Şimşek, CHP Üsküdar üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Açıklamada CHP Kadın Kolları üyeleri ile CHP Üsküdar Belediye Başkan Aday Adayları Onur Cıngıl, Nezih Küçükerden, Ahmet Kılıç ve Erdoğan Altan da hazır bulundu.

