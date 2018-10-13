İstanbul'da o sokakların isimleri tek tek değişti

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, aralarında Yaşar Kemal, Eren Bülbül, Melih Cevdet Anday, Tuncel Kurtiz, Münir Özkul, Uğur Mumcu, Hrant Dink ve Naim Süleymanoğlu'un da bulunduğu isimlerin sokaklara verilmesine ilişkin teklif, oy birliğiyle kabul edildi. Öte yandan İstanbul'da FETÖ'yü çağrıştıran sokak isimlerinin değiştirilmesi için ilçe belediyelerinden önerilerde bulunması talep edilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, aralarında Yaşar Kemal, Eren Bülbül, Melih Cevdet Anday, Tuncel Kurtiz, Münir Özkul, Uğur Mumcu, Hrant Dink ve Naim Süleymanoğlu'nun da bulunduğu kişilerin isimlerinin sokaklara verilmesine ilişkin teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı oturumunun 5. birleşimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında gerçekleşti.

Meclis'te, vatandaşlardan gelen şikayetler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılan çalışmalar ve ilçe belediyelerinden gelen öneriler doğrultusunda bazı yol isimlerinin değiştirilmesine yönelik teklifi içeren komisyon raporu oylama sunuldu. Rapor, AK Parti ve CHP'li meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Alınan karara göre, Şişli Gülbahar Mahallesi'ndeki Işık Sokağı'na, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu'nun, Şişli Meşrutiyet Mahallesi'ndeki Samanyolu Sokağı'na da uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren gazeteci Hrant Dink'in adı verildi. Beyoğlu Kılıçalipaşa Mahallesi'ndeki Samanyolu Sokağı'nın adı ise Münir Özkul Sokağı oldu.

Kadıköy Dumlupınar Mahallesi'ndeki Zaman Sokağı'na Melih Cevdet Anday'ın, Bakırköy Şenlikköy'deki Işık Sokağı'na Yaşar Kemal'in, Bahçelievler Zafer Mahallesi'ndeki Samanyolu Sokağı'na Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lılarca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün adı verildi.

Beylikdüzü Sahil Mahallesi'ndeki Samanyolu Caddesi'nin adı da Naim Süleymanoğlu Caddesi olarak değiştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, FETÖ'yü çağrıştıran sokak isimlerinin değiştirilmesi için ilçe belediyelerinden önerilerde bulunmasını talep etmişti.