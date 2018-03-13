İstanbul'da sular ne zaman gelecek ?

İstanbul'da bugün başlayan su kesintisi devam ediyor. Beyoğlu, Şişli, Kağıthane, Beşiktaş ve Eyüpsultan'a su verilemiyor. Peki bu ilçelere su ne zaman gelecek?



İstanbul'da yaşanan 30 saatlik su kesintisi devam ediyor. İSKİ tarafından vatandaşlar mağdur olmasın diye daha önce açıklanan su kesintisi ne zaman bitecek sorusu merak ediliyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kağıthane - Levent Ana İsale Hattında yapılacak olan yenileme ve bakım-onarım çalışması sebebiyle; 13 Mart 2018 Salı günü 10:00 ile 14 Mart 2018 Çarşamba günü 16:00 saatleri arasında 30 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. Su alamayacak bölgeler şöyle;

BEYOĞLU

Kaptan Paşa, Piyale Paşa, Fetih Tepe, Piri Paşa, Keçeci Piri, Kulaksız, İstiklal, Yenişehir, Hacı Ahmet, Bostan, Bülbül, Kocatepe, Çukur, KalyoncuKulluğu, Sururi Mehmet Efendi, Yahya Kahya, Çatma Mescit, Kamer Ha-tun, Hüseyinağa, Kuloğlu, Şehit Muhtar, Cihangir, Kılıç Ali Paşa, Firüz Ağa, Evliya Çelebi, Şahkulu, Asmalı Mescit, Katip Mustafa Çelebi ve Tomtom Mahalleleri ile Ömer Avni, Örnektepe ve Pürtelaş Hasan Efendi Ma-hallerinin üstkotları

ŞİŞLİ

Gülbahar, Mecidiyeköy, Kaptan Paşa, Halide Edip Adıvar, Halil Rıfat Paşa, Mahmut Şevket Paşa, Cumhuriyet, Duatepe, Merkez, 19 Mayıs, Meşrutiyet, Halaskargazi, Teşvikiye, Harbiye, İnönü, Ergenekon, Bozkurt, Eskişe-hir, Feriköy, Yayla, Kuştepe, İzzetpaşa, Esentepe ve Fulya Mahallesi

KAĞITHANE

Gültepe, Harman Tepe, Telsizler, Ortabayır, Çağlayan, Hürriyet, Gürsel, Talatpaşa, Mehmet Akif Ersoy, Nurte-pe, Hamidiye ve Merkez Mahalleleri ile Yahya Kemal Mahallesi üst kotları.

BEŞİKTAŞ

Levent, Etiler, Ulus, Nispetiye, Kültür, Akat, Rumelihisarı, Gayrettepe, Dikilitaş, Balmumcu, Yıldız ve Levazım Mahalleri ile Bebek, Arnavutköy ve Kuruçeşme bölgelerinin üst kotları.

EYÜPSULTAN

Hasdal Askeri Kışlası, Kemerburgaz (Mithatpaşa ve Mimarsinan) ve Göktürk Mahalleri."