Hastanenin acil servisinde tedavi ücretine tazminat cezası
Hastanenin acil servisinde tedavi ücretine tazminat cezası
25 yaşındaki genç kadın politikacı bedenini açık artırmaya çıkardı
25 yaşındaki genç kadın politikacı bedenini açık artırmaya çıkardı
İstanbul'da bugün 45 derece, Salı yağmur var !
İstanbul'da bugün 45 derece, Salı yağmur var !
İnanılmaz bir aşk hikayesi: Ana sınıfından beri aşıklar
İnanılmaz bir aşk hikayesi: Ana sınıfından beri aşıklar
Sosyal medyada espriler arka arkaya patladı: Keşke beni de gözaltına alsa
Sosyal medyada espriler arka arkaya patladı: Keşke beni de gözaltına alsa
Yok artık ! Uzaylılar burada yeraltı üssü mü kurdu?
Yok artık ! Uzaylılar burada yeraltı üssü mü kurdu?
Kimse sırrını çözemiyor; 600 köpek arka arkaya intihar etti
Kimse sırrını çözemiyor; 600 köpek arka arkaya intihar etti
Ukrayna güzellik kraliçesi korkunç ölüm anını canlı yayınladı
Ukrayna güzellik kraliçesi korkunç ölüm anını canlı yayınladı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel Yönetimler
  4. 01 Temmuz 2017 14:38

İstanbul'da toplu taşımaya zam

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında geçerli olan ücret tarifesi yeniden düzenlendi.Yeni ücret tarifesiyle tam bilet 2,60 TL,öğrenci bileti 1,25 TL, indirimli bilet ise 1,85 TL oldu.

İstanbul'da toplu taşımaya zam
A+ A-

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) kararıyla İETT, Otobüs A.Ş. ve Özel Halk Otobüsleri ile raylı ve deniz ulaşım sistemlerinde uygulanacak ücret tarifesi yeniden düzenlendi.

Bugünden itibaren geçerli olan yeni tarifeye göre tam bilet 2,60 TL, öğrenci bileti 1,25 TL, indirimli bilet ise 1,85 TL oldu. Tam aylık mavi kart ücreti 205 TL, indirimli aylık mavi kart 125 TL, öğrenci aylık mavi kart ücreti de 85 TL olarak belirlendi. İstanbulkart ile yapılan kontörlü yolculuklarda ilk biniş ücretleri tam 2,30’dan 2,60 TL’ye, öğrenci 1,15’ten 1,25 TL’ye, indirimli 1,65’ten 1,85 TL’ye yükseltildi.

Yeni tarifeye göre

İstanbulkart ilk biniş ücretleri:

Tam 2,30 TL’den 2,60 TL’ye,
Öğrenci 1,15 TL’den 1,25 TL’ye,
İndirimli 1,65 TL’ den 1,85 TL’ ye
Aktarmalı biniş ücretleri
Tam: 1,65 TL’den 1,85 TL’ye,
Öğrenci: 0,50 TL’den 0,55 TL’ye,
Sosyal Kart: 0,95 TL’den 1,10 TL’ye yükseltildi.

Yeni tarifede aktarmalar, kategorisine göre, vatandaş lehine azalan şekilde yeniden düzenlendi.

Aylık Mavi Kart ücretleri

Tam: 185 TL’den 205 TL’ye,
Öğrenci: 80 TL’den 85 TL’ye
Sosyal Kart: 110 TL’den 125 TL’ye yükseltildi.

Yapılan düzenleme ile tam için 180, öğrenci ve indirimli gruplar için 200 biniş hakkının tamamıyla kullanılması durumunda kontörlü yolculuklara göre Aylık Mavi Kart fiyat avantajı sağlıyor.

Bir, iki, üç, beş, on geçişlik kartlar ile jeton ücretleri de aşağıdaki şekilde yeniden düzenlendi:

Jeton: 5,00 TL
Tek geçişlik bilet: 5,00 TL
İki geçişlik bilet: 8,00 TL
Üç geçişlik bilet: 11,00 TL
Beş geçişlik: 17,00 TL
On geçişlik: 32,00 TL

Metrobüs kademeli geçiş sisteminin yeni tarifeye göre ücretleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlendi.

Durak Sayısı Tam Öğrenci İndirimli

1-3 1,95 1,10 1,45

4-9 3,00 1,20 1,85

10-15 3,25 1,25 1,90

16-21 3,40 1,25 2,00

22-27 3,50 1,25 2,00

28-33 3,60 1,25 2,10

34-39 3,85 1,25 2,10

40+ 3,85 1,25 2,10

istanbulkart , akbil , toplu taşımaya zam