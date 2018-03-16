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  4. 16 Mart 2018 10:56

İstanbul'da yerli Uber yola çıktı

24TV’ye konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal gündemdeki taksici-Uber tartışmasına son noktayı koydu. Başkan Uysal ‘Uber’ uygulaması i-Taksi’yi geliştirdiklerini söyledi.

İstanbul'da yerli Uber yola çıktı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal 24’e konuk oldu. Moderatör programında Helin Aslan’ın sorularını cevaplayan Mevlüt Uysal son günlerde gündemin üst sıralarında yer alan taksici-Uber tartışmasına da son noktayı koydu. 

SIKINTI GİDERİYOR

Uber uygulamasını yasaklamanın yetki alanları dışında olduğunu vurgulayan Mevlüt Uysal “Uber vatandaşın sıkıntısını karşıladığı için ilgi görüyor. Biz de bu noktadan yola çıkarak ‘Uber’ uygulamasının yerli versiyonu olan ‘i-Taksi  uygulamasını hayata geçirdik. i-Taksi sayesinde taksi şoförü ile müşteri arasındaki güven bunalımı ortadan kalkacak. İstanbul’daki 17 bin 800 civarındaki taksi i-Taksiye üye olursa ‘Uber’ uygulamasına ihtiyaç kalmaz” dedi. 

Yerli ‘Uber’ ile taksilere kalitede geleceğine değinen Başkan Uysal “Araçların belli bir standardı olacak. Bunun dışında puanlama sistemi sayesinde taksi sürücüsü giyimine kuşamına dikkat edip ona göre hizmet verecek. Müşteri de puanlanacak. Sürücü müşterinin puanını uygulama sayesinde görebilecek” diye konuştu.

 
 

mevlüt uysal , yerli uber , itaksi
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