İstanbullular dikkat ! 7 Nisan günü bu yollar kapalı olacak

Dünyanın bir saatin altında koşulan önemli yarı maratonları arasına giren İstanbul Yarı Maratonu, 7 Nisan Pazar günü 14'üncü kez start alacak. Tarihi Yarımada'da yollar araç trafiğine kapanırken, sporseverler için açılacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Spor İstanbul'un katkılarıyla ve Vodafone'un ana sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Yarı Maratonu, yaklaşık 10 bin çipli koşucunun katılımıyla 7 Nisan Pazar günü koşulacak. 21 kilometrelik maratona 3 bin, 10 kilometre koşusuna ise 7 bin civarında kaydın yapıldığı yarışta elitler grubunda da çok önemli isimler yer alacak. 14'üncüsü koşulacak yarı maraton için parkur güzergahı ve bu güzergaha çıkan yollar 6:00 ile 12:00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.

21 km parkurunda koşucular Yenikapı'dan başlayarak sahilden Kumkapı, Sirkeci arabalı vapur iskelesi önündeki ışıklara kadar devam edecek ve ışıklardan geri dönecekler. Sahil yolundan geri dönecek koşucular Zeytinburnu Veliefendi sapağına kadar gidecek, sapaktan 300 metre önce Ottomare Palace önünden geri dönecek ve başladıkları yer olan Yenikapı'da bitiş çizgisine ulaşacaklar.

10 km parkurunda ise koşucular yarı maratonla (21 km) aynı güzargahı kullanacak. Sirkeci ışıklardan 200 metre önce yol üzerinde ''U'' dönüşü yapacak koşucular, Yenikapı'da yarışı tamamlayacaklar.

21 km'lik yarış parkurunda Sahil Yolu üzerinde Zeytinburnu - Sirkeci arası ve Avrasya Tüneli 6:00 ile 12:00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak. Saat 9:00'da başlayacak yarı maraton için zaman sınırı 3 saat olacak. Koşucular, göğüs numaralarını göstererek İETT, metro, deniz otobüsleri ve şehir hatları vapurlarından ücretsiz olarak faydalanabilecek.

2017 yılı itibarıyla Altın Kategori'ye yükselerek dünya çapında en iyi 10 yarı maraton arasına giren İstanbul Yarı Maratonu, dünyanın en düz ve hızlı parkurlarından birine sahip. Tarihi Yarımada'nın eşsiz manzarası eşliğinde koşulacak Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, rakım farkı bulunmayan parkuru ile her koşucunun en iyi derecesini yapma imkanı sunuyor.