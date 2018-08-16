İstanbullular dikkat ! İSKİ'den su kesintisi açıklaması

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamada ‘Kuzey Çevreyolu İnşaatı İşi’ kapsamında 17 Ağustos saat 15.00 ile 18 Ağustos günü saat 11.00 arasında bazı mahallelerde su kesintisi olacağı duyuruldu.



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Kuzey Çevreyolu İnşaat işi kapsamında Malkoçoğlu-Habipler Ana İsale Hattı üzerinde gerçekleştirilecek olan yer değiştirme nedeniyle 17 Ağustos saat 15.00 ile 18 Ağustos saat 11.00 arasında 20 saat süreyle su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

İSKİ’den yapılan açıklamada, “Kuzey Çevreyolu İnşaatı İşi kapsamında, Malkoçoğlu - Habipler Ana İsale Hattı üzerinde gerçekleştirilecek olan deplase (yer değiştirme) çalışmaları sebebiyle;

17 Ağustos 2018 Cuma günü 15.00 ile 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü 11.00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Sultangazi’de Malkoçoğlu, İsmetpaşa, Cebeci, Eski Habipler, Askeri Bölge ve Yayla Mahallesine, Başakşehir’de Kayabaşı Mahallesine, Arnavutköy’de Boğazköy İstiklal Mahallesi, Eyüpsultan’da ise Pirinççi Mahallesi. İstanbullulara önemle duyurulur” denildi.