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  4. 16 Mart 2018 19:51

İstanbullular dikkat ! Yarın bu yollar kapalı olacak

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe-Galatasaray arasında yapılacak maç nedneiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbullular dikkat ! Yarın bu yollar kapalı olacak
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Spor Toto Süper Lig'de, Fenerbahçe ile Galatasaray  arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. 
 
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın  19.00'da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinde Fenerbahçe ile Galatasaray  arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri  kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, yarın saat 15.00'ten maç bitimine kadar Recep Peker  Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar olan  kısım) ile Kördere Sokağı'nın trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

trafik , fenerbahçe , galatasaray
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