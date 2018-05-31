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  4. 31 Mayıs 2018 00:07

İstanbullular dikkat ! Yarın bu yollar kapalı olacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Gezi Parkı olaylarının yıldönümü etkinlikleri nedeniyle bazı yolları araç trafiğine kapatacağını bildirdi.

İstanbullular dikkat ! Yarın bu yollar kapalı olacak
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Gezi Parkı'ndaki olayların yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Taksim Meydanı ve çevrinde saat 15.30'dan itibaren emniyet tedbirlerinin bitimine kadar bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, etkinlikler nedeniyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Zambak Sokak- Meşelik Sokak kesişimi trafiğe kapatılacak. Akım İstiklal Caddesine verilmeyecek.

Atıf Yılmaz Caddesi- Sadrı Alışık Sokak kesişimi trafiğe kapatılacak. Akım İstiklal Caddesine verilmeyecek

Balo Sokak-Turnacı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak. Akım İstiklal Caddesine verilmeyecek.

Yeniçarşı Caddesi- Hamalbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak. Akım İstiklal Caddesine verilmeyecek

Kumbaracı Yokuşu - Asmalı Mescit Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak. Akım İstiklal Caddesine verilmeyecek.

Tünel Giriş trafiğe kapatılacak. Akım İstiklal Caddesine verilmeyecek.

Mete Kavşaktan Sıraselviler Caddesi istikametine akım verilmeyecek.

AKM önü Kavşaktan Sıraselviler Caddesi istikametine akım verilmeyecek.

 Kazancı Yokuşundan Sıraselviler Caddesi istikametine akım verilmeyecek.

Osmanlı Sokaktan Sıraselviler Caddesi istikametine akım verilmeyecek.

Divan Kavşaktan Mete Caddesi istikametine akım verilmeyecek.

DHA

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