İstanbullulara 2018 müjdesi !

İstanbul'da yoğun çalışmalarla yapımı süren raylı taşımacılık sistemlerinın bir çoğunda sona yaklaşılıyor. Kazı ve ray döşeme işlemleri tamamlanan etapların açılış takvimleri belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aralık ayında hizmete açılan Üsküdar-Ümraniye metro hattının ikinci etabı da haziran ayında çalışmaya başlayacak. Toplam 7 istasyondan oluşan 9.5 km uzunluğundaki Ümraniye- Yamanevler-Çekmeköy metrosu hizmete girdiğinde Üsküdar-Çekmeköy arası 27 dakikaya inecek. 2011 yılında hizmete giren Marmaray'ın devamı olarak projelendirilen ancak uzun yıllardır tamamlanamayan Gebze-Halkalı tren hattı da bu yıl bitirilecek.

63 km uzunluğundaki hat sayesinde İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna kesintisiz ulaşım sağlanacak. Kabataş'tan Tekstilkent'e kadar erişimi sağlayan metro hattının ikinci etabını oluşturan Mecidiyeköy - Mahmutbey kısmı da aralık ayında tamamlanarak hizmete açılacak. 18 km'lik metro hattı sayesinde, saatte 70 bin kişi kısa sürede ulaşım sağlayabilecek.

Anadolu Yakası'nda yapımı tamamlanmak üzere olan Dudullu- Bostancı metrosunun Bostancı İDO'dan İMES'e kadar olan kısmı da 2018 yılı sonunda açılacak. Toplam dokuz istasyonun yeraldığı 10.2 km uzunluğundaki metro hattının diğer dört durağı da daha sonra hizmete alınacak. Tarihi Yarımada'nın ikinci tramvayı olarak hizmet verecek Eminönü-Alibeyköy tramvayı da yıl sonunda hizmete alınacak. Eminönü'nden başlayarak Haliç kıyısından Eyüp Sultan ve Alibeyköy'e erişecek 10.1 km uzunluğundaki hat 14 istasyondan oluşacak.