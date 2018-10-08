İstanbullulara müjde ! İBB Başkanı tarih verdi...

İBB Başkanı Mevlüt Uysal Çekmeköy metrosunun deneme sürüşlerinin başarıyla tamamladığını belirterek, "3 sefer deneme sürüşleri yapıldı. En son deneme sürüşü de problemsiz şekilde yapıldı. En geç bu ay sonu açılmış olacak." diye konuştu.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal Habertürk'te Veyis Ateş'in sorularını yanıtladı.

Uysal İBB Başkanı olacağını tahmin ettiğini söyledi. Uysal, "Büyükşehir Belediyesinin sistemi iyi kurulmuş. " dedi.

Uysal'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"BÜTÇEMİZİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ ULAŞIMA AYIRIYORUZ"

Uysal, "İstanbul'da bizi vatandaş göreve getiriyor. Vatandaş için problem olan bir şeye çözüm üretiyorsak görevimizi yapmış oluyoruz. İstanbul'da ulaşım. İstanbul gibi dünyada başka büyük bir şehir yok. İstanbul'un en büyük sorunu da trafik. Hala yapacaklarımız var. Dünyaya göre başarısız da değiliz. Bütçemizin büyük bölümünü ulaşıma ayırıyoruz" diye konuştu.

ÇEKMEKÖY METROSU

Uysal, "İstanbul'da yapılan ilk sürücüsüz metro. Metronun yapımı değil daha sonra sistemin yürümesi de önemli. İkinci kısım Haziran ayı sonunda açılacak demiştik. Yapımcı firma işini bitirdikten sonra deneme sürüşleri yapılıyor. Son da bu çalışabilir deniyor sürücüsüz olduğu için. 3 sefer deneme sürüşleri yapıldı. En son deneme sürüşü de problemsiz şekilde yapıldı. En geç bu ay sonu açılmış olacak. " diye konuştu.