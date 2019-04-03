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  4. 03 Nisan 2019 16:06

İstanbul'un 17 ilçesinde oylar yeniden sayılıyor

İstanbul'da yapılan itirazlar sonucu 17 ilçede oylar yeniden sayılacak.

İstanbul'un 17 ilçesinde oylar yeniden sayılıyor
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31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerinin ardından itirazlar üzerine İstanbul'da 16 ilçede geçersiz oylar, Çatalca'da ise tüm oylar yeniden sayılıyor.

AK Parti ilçe teşkilatlarınca ilçe seçim kurullarına yapılan geçersiz oyların sayılması yönündeki itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırmasının ardından ilçe seçim kurulları harekete geçti.

Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Silivri, Tuzla, Sarıyer, Ataşehir, Beykoz, Şile, Bayrampaşa ve Ümraniye ilçe seçim kurullarında geçersiz oyların sayımı yapılıyor.

Çatalca'da ise tüm oyların yeniden sayılması kararı üzerine sayım devam ediyor.

Saat 16:00 itibariyle İstanbul'da seçimlerde kim önde ?Saat 16:00 itibariyle İstanbul'da seçimlerde kim önde ?

 

AA

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