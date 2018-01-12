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  4. 12 Ocak 2018 10:38

İstanbul'un göbeği riskli bölge ilan edildi !

İstanbul'da Şişli ve Beşiktaş ilçelerine bağlı Fulya (Dikilitaş) Mahallesinde bulunan 1,5 hektar büyüklüğündeki bir bölge riskli alan ilan edildi.

İstanbul'un göbeği riskli bölge ilan edildi !
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İstanbul'un Şişli ilçesinde Balmumcu ile Fulya arasında kalan Dikilitaş bölgesinde bir alan Bakanlar Kurulu kararı ile riskli alan ilan edildi. Kararda riskli alan ilanının nedeni yer almadı.

Bir süredir metro çalışmalarının da yürütüldüğü bölge İstanbul'un değerli alanları arasında yer alıyor.

Kentsel Dönüşüm kapsamında riskli alan belirlemesinde 2 önemli kriter var. Birincisi zemin yapısı bakımından doğal afetlere açık olan yerler. Depremfayları üzerinde yada yakın yerlerdeki bölgeler, toprak kayması, yangın çıkma ve sel felaketine maruz kalan dere ve göl yatakları riskli alan olarak kabul ediliyor. İkinci önemli kriter ise, üzerindeki evlerin artık ekonomik ömrünü tamamlamış ayakta duramayacak kadar eskimiş, köhnemiş ve çirkin yapıların bulunduğu mahaller riskli alan ilan edilebiliyor.

Yasaya göre riskli alan ilan edilen bölgelerde tapu devri yapılamıyor. Riskli alan ilan edilen bölgeler mümkün olduğu taktirde yerinde dönüştürülebiliyor. Aksi tartirde koruma alanlarına taşınması söz konusu olabiliyor
 

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