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  4. 20 Kasım 2018 11:06

İşte Kılıçdaroğlu'nun aklındaki İstanbul adayı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Beklediye Başkanlığı için aklındaki ismi Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi yazdı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun aklındaki İstanbul adayı
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi CHP'nin yerel seçimde İstanbul'da göstereceği adaya ilişkin olarak kulis bilgiler aktardı.

Selvi, "Konu İstanbul olunca Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu bir yere yazın derim" diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönlünde yatan ismin İmamoğlu olduğunu iddia etti.

Kılıçdaroğlu'nun yapacağı görüşmelerin kritik olduğunu söyleyen Selvi, CHP liderinin, İnce'nin adaylığına sıcak bakmadığını kaydetti.

Selvi "Ama konu İstanbul olunca Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu bir yere yazın derim. AK Parti’nin yaptırdığı anketlerde de CHP’nin en başarılı belediye başkanı olarak çıkıyor. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na en yakın isim Ekrem İmamoğludiyebilirim. En azından Kılıçdaroğlu’nun gönlünde yatan ismin Ekrem İmamoğlu olduğunu biliyorum." dedi.

 

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı için...

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