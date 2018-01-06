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  4. 06 Ocak 2018 09:42

İstifa eden AK Partili başkanın ''çok özel görüntüleri'' internette

Görevinden istifa eden AK Partili Esenyurt eski Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun skandal görüntüleri ortaya çıktı.

İstifa eden AK Partili başkanın ''çok özel görüntüleri'' internette
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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kadıoğlu'nun istifası hakkında "Tamamen sağlık nedeniyle oldu" açıklamasını yapsa da Kadıoğlu’nu istifaya götüren sürecin sosyal medyada dolaşıma giren bir video ile başladığı iddia edildi.

Sosyal medyada dolaşıma giren videoda Kadıoğlu'nun makam odası olduğu tahmin edilen bir odada iki kadınla samimi görüntüleri yer alıyor. Kadıoğlu, odasına giren iki kadına sarıldıktan sonra biriyle öpüştüğü görülüyor. Kadıoğlu'nun öpüştüğü kadının elinden tutarak masasının önündeki koltuklara doğru eşlik ettği daha sonra da kadınlarla Kadıoğlu arasında bir konuşmanın başladığı görülüyor.

Öte yandan Kadıoğlu'nun söz konusu görüntülerin silinmesi için 2 milyon TL ücret verdiği de video hakkında konuşulan iddialar arasında.

Kadıoğlu'nu istifaya götüren sürecin 'parti içi bir dost sohbeti' ile başladığı da konuşlan iddialar arasındaydı. Bu sohbette Erdoğan'a karşı kullandığı uslüp, konuşmaya tanık olanları harekete geçirmişti. İddialara göre Kadıoğlu, AKP’nin siyasi başarısında kendisinin rolünün çok kilit olduğunu dile getiren cümleler kurmuş, kendisi olmasaydı, Erdoğan’ın asla bu başarıyı yakalayamayacağını söylemişti.

Kadıoğlu'ndan açıklama

Söz konusu görüntüler için açıklama yapan Necmi Kadıoğlu, görüntülerin 'maddi menfaat temin etmek için' elde edilen görüntüler olduğunu ve pişman olduklarını belirtti.

Cumhuriyet

esenyurt belediyesi , sosyal medya , necmi kadıoğlu , çok özel görüntüler
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