İstiklal Caddesi'ne saksı içinde ağaç yerleştirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi çevresinde ağaçlandırma çalışması başlattı. İlk etapta bölgeye saksı içerisinde 18 adet manolya ağacı yerleştirildi.



Taksim ve İstiklal Caddesi’ndeki zemin tadilatının ardından bölgede ağaçlandırma çalışmaları başladı. Sabahın erken saatlerinde Taksim meydanına gelen İBB ekipleri, saksı içerisinde 8 adet manolya ağacı yerleştirdi. Ekipler daha sonra Ağa Cami ve Galatasaray Lilesi önüne de 10 ağaç yerleştirdi. İlk etapta toplam 18 ağaç bölgeye yerleştirilirken, İstiklal Caddesi’nin daha birçok noktasının da ağaçlandırılacağı öğrenildi.











