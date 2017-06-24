İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde deprem

İşçiler, ilave tediye (ikramiye) davası açtıkları için işten çıkartıldıklarını öne sürdü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise hasta olmadığı halde rapor alan, işi aktasan, sosyal medyada bazı mesajları tespit edilen, belediyeye yararı olmayan kişilerin iş akdine son verdiklerini, bunun dava açmayla veya geriye dönük ikramiye isteyenlerle ilgisi olmadığını söyledi.



Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden başta İzulaş olmak üzere İzenerji, İzelman ve Grand Plaza'da, Haziran ayı içinde 51 kişi işten çıkarıldı. Genel olarak performans düşüklüğünün gerekçe olarak gösterildiği işten çıkarılan çalışanlara kıdem ve ihbar tazminatları ödendi. İşçiler ise ilave tediye (ikramiye) davası açtıkları için işten çıkarıldıklarını öne sürdü. Haksızlığa uğradıklarını belirten işçiler, işe iade davası açmak için harekete geçti.



"DAVA AÇANLARLA, İKRAMİYE İSTEYENLERLE İLGİSİ YOK"



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise şirketlerdeki iş akdi feshi işlemleri ve işçilerin açtıkları davalar nedeniyle kendilerinin mağdur edildiği açıklamalarına yanıt verdi. Konunun çarpıtıldığını belirten Kocaoğlu, "Uzunca bir süredir çalışmayan, gereksiz yere ve hasta olmadığı halde rapor alan, işi aksatan, başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere sosyal medyada mesajlarla ileri geri konuşan, belediyeye yararı olmayan insanların iş akdine son veriyoruz. Çalışmayan insanların sayısı arttıkça belediyenin verimi de düşüyor. Bunun dava açanlarla, geriye dönük ikramiye isteyenlerle uzaktan yakından ilgisi yoktur" dedi.



"ÇALIŞAN, ALDIĞI ÜCRETİ HAKEDENLERLE İŞİMİZ YOK"



Mahkemenin ilave tediye ile ilgili karar verdiğini, sözleşmede ikramiyelere yer vererek bu haktan yararlandırdıklarını belirten Başkan Kocaoğlu, "Geriye dönük hakları varsa dava açar alırlar. Dava açanlarla, yasal hakkını kullananlarla en ufak alıp veremediğimiz konu yoktur. Belediyenin verimini düşüren, uzunca bir süredir izlediğimiz, belediye çalışmalarını geriye doğru çeken arkadaşlarla çalışma akdimizi feshediyoruz. Haklarını veriyoruz. Biz iş istiyoruz. Çalışan, aldığı ücreti hakedip evine götüren insanlarla ne dava açarlarsa açsınlar, bizim bir işimiz yoktur" dedi.