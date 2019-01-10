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  4. 10 Ocak 2019 22:59

İzmir Metro A.Ş.’de anlaşma sağlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Demiryol-İş Sendikası, yüzde 25 zam konusunda uzlaşmaya vararak Toplu İş Sözleşmesi’ni imzaladı.

İzmir Metro A.Ş.’de anlaşma sağlandı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir Metro A.Ş.’deki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Fahrettin Altay ve Bornova Evka-3 arasında hizmet veren metro ile Ataşehir-Alaybey ve Halkapınar-Fahrettin Altay hatlarındaki tramvay işletmesinde çalışan 449 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde taraflar 'yüzde 25 zam' konusunda uzlaşmaya vardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin Türk-İş’e bağlı Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi yöneticileri ile gerçekleştirdiği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde seyyanen 700’er TL ve 106 gün ikramiye konusunda da anlaşılarak Toplu İş Sözleşmesi’ne imzalar atıldı.

AZİZ KOCAOĞLU SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, anlaşmayı sosyal medya hesabından yayınladığı, "Güzel bir haber vereyim: İzmir Metro A.Ş.’deki toplu iş sözleşmesi görüşmelerini anlaşmayla sonlandırdık. Yüzde 25’lik zam işçilerimize hayırlı olsun" mesajıyla duyurdu.

Demiryol-İş Sendikası’nın İZBAN’da sürdürdüğü grev ise geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı kararıyla durdurulmuştu.
 

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