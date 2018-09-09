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  4. 09 Eylül 2018 13:59

İzmir'de 350 metrelik dev Türk Bayrağı

İzmir'in kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen "Zafer Yürüyüşü"ne binlerce İzmirli katıldı.

İzmir'de 350 metrelik dev Türk Bayrağı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı 350 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı taşıyan İzmirliler, Türk Ordusu’nun 9 Eylül 1922'de kente girdiği güzergâhı kullanarak Basmane Karakolu önünden Cumhuriyet Meydanı'na dek yürüdü.

Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yanı sıra CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Süheyl Batum, milletvekilleri, belediye başkanları, iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, her yaştan ve her kesimden binlerce İzmirli katıldı.

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