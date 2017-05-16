İzmir'de damacanalarla su çilesi

İzmir'de, kentin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Tahtalı Barajı hattındaki 2,2 metrelik dev boruda arıza meydana geldi. İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, 14 Mayıs Pazar akşamı saat 21.00'de 100 kilometrelik Tahtalı Barajı ana isale hattında yaşanan, Buca, Karabağlar ve Gaziemir'de su kesintilerine yol açan arızanın giderilmesi için seferber oldu. Görece Arıtma Tesisi Scada Merkezinden debinin sıfıra düştüğünü izleyen ekipler, hemen arızanın olduğu bölgeye giderek çalışmaya başladı. Pompalar devre dışı bırakılarak hattaki su Tahtalı Barajına aktarıldı.

Vatandaşlar damacanalarla su taşıdı

Öte yandan, binlerce kişinin yaşadığı 3 büyük ilçede suların kesilmesiyle vatandaşlar da mağdur oldu. İzmir Su ve Kanalizasyon (İZSU) ekipleri, belirli zamanlarda vatandaşlara su dağıtırken, vatandaşlar da kuyruklar oluşturdu. Belediyenin su dağıtmadığı noktalarda da vatandaşlar kendi imkanlarıyla çözüme gitti. Bir vatandaş, traktörünün arkasına taktığı 3 ton su taşıma kapasitesine sahip tankerle vatandaşlara su dağıttı. Ellerinde bulunan damacanalarla tankerden su dolduran vatandaşlar, suları evlerine taşıdı. Sıkıntı yaşadıklarını ve sıcakta su taşımanın zor olduğunu ifade eden vatandaşlar, kısa sürede sorunun çözülmesini istedi.

İZSU 30 kişilik ekiple çalışıyor

Arızanın olduğu saatlerden itibaren 30 kişilik ekiple 3 vardiya halinde araklıksız çalışan İZSU ekipleri, boruların yerleştirilmesinin ardından kaynak işlemlerine başladığını bildirdi. Kaynak işleminin uzun süreli bir çalışma olduğunu belirten yetkililer, sonrasında yan dolguların yapılarak çelik imalatın üstünün de betonla kaplanacağını belirtti. Yetkililer, kesinti yapılan bölgelere 17 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 23.30'a kadar su verilmesinin planlandığını duyurdu.