İzmirlilere kötü haber ! Yasaklandı...

İzmir Valiliği çoğu zaman tepki çeken havai fişek kullanımını OHAL süresince yasakladı.



İzmir Emniyeti'nden yapılan açıklamada şunlar yer aldı:

"Spor müsabakalarında ve düğünlerde kullanılan havai fişek, maytap ve meşale (piroteknik maddeler) tarzı eğlence araçları zamansız ve uygun amaçlı kullanılmamaları durumunda halk üzerinde korku ve paniğe neden olmaktadır.

Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre bu tür maddelerin aynı zamanda güvenlik güçlerine yönelik yapılan eylemlerde de çok sık kullanıldığı görülmektedir.

Bu nedenle piroteknik maddeler kullanılarak suç işlenmesini önlemek kamu düzenini ve güvenliğini korumak amacıyla ohal süresince piroteknik maddelerin satışı ve kullanımı izmir valiliğince yasaklanmıştır."