Kabataş Martı Projesi iptal mi edildi ? İBB'den açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kabataş Martı Projesi’nin iptal edildiğine dair çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada "Kabataş Meydan Düzenlemesi iptal edilmemiştir, en kısa sürede İstanbullulara hizmet vermeye başlayacaktır" denildi.

İBB yetkililerince yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi (Martı) projesinde iptal söz konusu değildir. Proje karayolu trafik akışını yer altına almaksızın yeniden düzenlenecektir. Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi en kısa sürede tamamlanarak İstanbulluların hizmetine sunulacaktır."

Proje alanında mart ayından bu yana tek bir çivi bile çakılmadığı belirtilmiş, havadan görüntülenen ve işçilerin olmadığı şantiye alanında herhangi bir çalışmanın olmadığı kaydedilmişti.

Proje kapsamında denize çakılan kazıklarla, yaklaşık 650 metre boyunca 20 metre eninde bir alan İstanbul Boğazı’ndan alınarak kara haline getirilmişti.