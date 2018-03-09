Kadın çalışanlara çok özel hediye

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın çalışanlarını unutmayan Sarıyer Belediyesi, ÇEKÜL Vakfı’na bağışta bulunarak, kadın çalışanları adına

Tekirdağ Uçmakdere Ormaları’na fidan dikti. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadın çalışanlarıyla buluşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, her bir kadın çalışanı adına özel ağaç dikim sertifikasını kadınlara hediye etti.

KADIN CİNAYETLERİNİ UNUTTURMAMAK İÇİN

Başkan Şükrü Genç’in sertifikada yer alan mesajında, “Vicdanımızda derin yaralar açan kadın cinayetlerini unutturmamak için Tekirdağ Uçmakdere 2 Mevkii 7 Ağaç Ormanlarına hepinizin adına birer fidan diktik. Bu fidanlar büyüdükçe kayıplarımızı hatırlayacak ve hatırlatacağız. Daha Eşit ve özgün bir dünya dileklerimle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününüzü kutluyor, sevgilerimiz sunuyorum” ifadeleri yer aldı.