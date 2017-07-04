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  4. 04 Temmuz 2017 22:55

Kamuda sıcak hava izni

O ilimizde sıcak hava nedeniyle kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler yarın idari izinli sayılacak.

Kamuda sıcak hava izni
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Diyarbakır'da sıcak hava nedeniyle kamu kurumlarında  çalışan hamile ve engelliler yarın idari izinli sayılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü  Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan son raporlara göre, yarın  hava sıcaklığının yükselmeye devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı uyarınca, kamu kurum ve  kuruluşlarında çalışan hamile, yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunan, raporla  tevsik edilmek şartıyla şeker, kalp-damar, beyin-damar, kronik solunum sistemi,  karaciğer, böbrek ve kanser hastalıkları olanların yarın idari izinli sayılacağı  kaydedildi.

AA

izin , engelli , tatil , diyarbakır , kamu , hamile , sıcak hava