Karatay tepki gösterdi: ''Zeytin altından değerlidir''

Beslenme konusunda yaptığı açıklamalarla ezber bozan Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Sarıyer’de katıldığı söyleşide, “Zeytin altından değerlidir” diyerek ülke gündemine oturan tasarıya tepki gösterdi.

Sarıyer Belediyesi, İstinye Tersane Alanı’nda gerçekleştirilen programlarla Ramazan akşamlarını renklendirmeye devam ediyor. Bir ay boyunca söyleşi, konser ve tiyatro gibi etkinliklerin gerçekleşeceği tersane alanı Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Canan Karatay’ın söyleşisine ev sahipliği yaptı. Karatay’ın Ramazan ayında beslenmeyle alakalı merak edilenleri anlattığı söyleşinin moderatörlüğünü haber spikeri Duygu Canbaş yaptı. Canan Karatay söyleşisinde zeytinlik alanlara yatırımın önünü açan 'Üretim Reform Paketi' yasa tasarısına tepki gösterdi.

Zeytin ağacı ölümsüzdür

“Zeytin altından daha değerlidir” diyen Karatay sözlerini şöyle sürdürdü; “Zeytin ağacı ölümsüz bir ağaçtır. 2000 yıl sağlıklı meyve verir. Bizim 80 yıllık ömrümüzde o ağaçları yok etmeye hakkımız yok. O ağaçları keserek kul hakkı yiyorlar.” Karatay, Başkan Genç ile birlikte Nazım Hikmet’in Yaşamaya Dair isimli şiirini okudu.

Karatay'dan Ramazan’da beslenme tüyoları

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Duygu Canbaş’ın sorularını yanıtlayan Canan Karatay, “Bir laf vardır. Toprak sağlam değilse ektiğin tohum yeşermez. Sofraların olmazsa olmazı doğal köy ürünleri” dedi. Pakete girmiş hiçbir besinin tüketilmemesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Karatay, “Çocuklara 2 yaşına kadar şeker vermeyin” diyerek şekerin zararlarına da değindi.

Söyleşinin sonunda Canan Karatay’ın ‘Karatay Diyeti’yle Yaşam Boyu Sağlık’ ve kalıcı kilo verdiren yemek tariflerinin olduğu ‘Karatay Mutfağı’ adlı kitapları da Sarıyer Belediyesi tarafından ücretsiz dağıtıldı.