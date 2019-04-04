Kırklareli'nde oylar sayılacak mı ? Son söz YSK'da...

Kırklareli’nde AK Parti ve MHP’nin itirazları üzerine Merkez İlçe Seçim Kurulu'nca alınan belediye başkanlığı seçimi için kullanılan oyların yeniden sayılması kararı, İl Seçim Kurulu'nca iptal edilmişti. MHP İl Başkanı Şaban Savaşan, itirazlarının kabul edilmesi için YSK'ya başvurduklarını açıkladı.

Kırklareli'nde dün AK Parti ve MHP tarafından verilen itiraz dilekçesinin incelenmesi ve karara bağlanması amacıyla Merkez İlçe Seçim Kurulu'nca oluşturulan komisyon toplanmış ve oyların yeniden sayılmasını kararlaştırılmıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi 248 oy farkla kazanan Mehmet Siyam Kesimoğlu da sayım kararının iptali için İl Seçim Kurulu'na müracaat etmiş bunun üzerine İl Seçim Kurulu komisyonu oyların yeniden sayılması kararını durdurmuştu.

“NİHAİ KARARI YSK VERECEKTİR”

Kırklareli MHP İl Başkanı Şaban Savaşan, İl Seçim Kurulu'nun sayımı iptal edilmesi kararı üzerine YSK’ya başvurduklarını açıkladı. Savaşan, nihai kararı YSK’nın vereceğini belirterek, “Yetkili organlarımız tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi yazılmış olup nihai kararı YSK verecektir. Yasal süreç devam etmekte olup, sabırla ve kararlılıkla mücadelemiz devam edecektir. YSK’nın vereceği nihai karar kamuoyu ile paylaşılacaktır” dedi.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?



İlçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına ve geçersiz oylara yapılacak itirazın süresi 2 Nisan Salı günü 15.00’te bitti. Bundan sonraki süreçte İlçe seçim kurulu iki gün içinde itirazı sonucunu açıklar. İlçe seçim kurulunun kararından sonra, itirazın reddine karar verilirse iptali için ertesi gün il seçim kurullarına başvuru yapılır. İl seçim kurullarının da 2 gün içinde karar verir. Burada karar kesinleşmezse Siyasi partiler 3 gün içinde YSK’ya başvurabiliyor. Sonrasında YSK’da kesin kararı açıklar. Bu karar sonrası herhangi bir yere başka başvuru yapılamaz.