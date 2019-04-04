AK Parti ve CHP'den peş peşe oy sayımı açıklaması
AK Parti ve CHP'den peş peşe oy sayımı açıklaması
CHP’den YSK’ya ve başkan Sadi Güven'e suç duyurusu
CHP’den YSK’ya ve başkan Sadi Güven'e suç duyurusu
İşte yerel seçimlerde oyunu en fazla artıran 10 belediye başkanı
İşte yerel seçimlerde oyunu en fazla artıran 10 belediye başkanı
İstanbullular dikkat ! 26 saat boyunca bu yollar trafiğe kapanacak
İstanbullular dikkat ! 26 saat boyunca bu yollar trafiğe kapanacak
Milyonları ilgilendiren 4 yasa Meclis'e geliyor!
Milyonları ilgilendiren 4 yasa Meclis'e geliyor!
Yargıtay'dan milyonlarca çalışan için emsal karar !
Yargıtay'dan milyonlarca çalışan için emsal karar !
Türkiye'nin tek komünist başkanına mazbatası verilmedi
Türkiye'nin tek komünist başkanına mazbatası verilmedi
Seçimlerin en ilginç olayı: CHP, itiraz etti AKP’nin oyu arttı
Seçimlerin en ilginç olayı: CHP, itiraz etti AKP’nin oyu arttı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel Yönetimler
  4. 04 Nisan 2019 15:54

Kırklareli'nde oylar sayılacak mı ? Son söz YSK'da...

Kırklareli'nde AK Parti ve MHP'nin oyların yeniden sayılma talebi İl Seçim Kurulu tarafından reddedilmişti. MHP'li başkan itirazların kabulu için YSK'ya başvurdu.

Kırklareli'nde oylar sayılacak mı ? Son söz YSK'da...
A+ A-

Kırklareli’nde AK Parti ve MHP’nin itirazları üzerine Merkez İlçe Seçim Kurulu'nca alınan belediye başkanlığı seçimi için kullanılan oyların yeniden sayılması kararı, İl Seçim Kurulu'nca iptal edilmişti. MHP İl Başkanı Şaban Savaşan, itirazlarının kabul edilmesi için YSK'ya başvurduklarını açıkladı.

Kırklareli'nde dün AK Parti ve MHP tarafından verilen itiraz dilekçesinin incelenmesi ve karara bağlanması amacıyla Merkez İlçe Seçim Kurulu'nca oluşturulan komisyon toplanmış ve oyların yeniden sayılmasını kararlaştırılmıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi 248 oy farkla kazanan Mehmet Siyam Kesimoğlu da sayım kararının iptali için İl Seçim Kurulu'na müracaat etmiş bunun üzerine İl Seçim Kurulu komisyonu oyların yeniden sayılması kararını durdurmuştu.

“NİHAİ KARARI YSK VERECEKTİR”

Kırklareli MHP İl Başkanı Şaban Savaşan, İl Seçim Kurulu'nun sayımı iptal edilmesi kararı üzerine YSK’ya başvurduklarını açıkladı. Savaşan, nihai kararı YSK’nın vereceğini belirterek, “Yetkili organlarımız tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi yazılmış olup nihai kararı YSK verecektir. Yasal süreç devam etmekte olup, sabırla ve kararlılıkla mücadelemiz devam edecektir. YSK’nın vereceği nihai karar kamuoyu ile paylaşılacaktır” dedi.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
 
İlçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına ve geçersiz oylara yapılacak itirazın süresi 2 Nisan Salı günü 15.00’te bitti. Bundan sonraki süreçte İlçe seçim kurulu iki gün içinde itirazı sonucunu açıklar. İlçe seçim kurulunun kararından sonra, itirazın reddine karar verilirse iptali için ertesi gün il seçim kurullarına başvuru yapılır. İl seçim kurullarının da 2 gün içinde karar verir. Burada karar kesinleşmezse Siyasi partiler 3 gün içinde YSK’ya başvurabiliyor. Sonrasında YSK’da kesin kararı açıklar. Bu karar sonrası herhangi bir yere başka başvuru yapılamaz.

Sözcü

sandık , seçim , kırklareli , itiraz , talep
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM