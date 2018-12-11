Kırkyamayla ''paçavralara şarkı söyletiyorlar''

Kırkyama sanatının usta temsilcilerinden Sükeyne Tulan ve Hayat Kırkyamayla Güzel Grubu’nun, “Kırkyama ve Sabır” isimli sergisi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı. Kırkyama (patchwork) sanatını anlatan bir konuşma yapan kırkyama sanatçısı Neşe Yörük Kınay, bir Yunan kadın şairin şiirinde değindiği gibi kırkyama sanatıyla paçavralara şarkı söyletmeye çalıştıklarını ifade ederek, “Paçavra, kırpık diye geçiyoruz. O paçavralardan neler oluyor bu sergide görüyoruz. Kırkyamayla hem üretiyoruz hem eğleniyoruz. Dertlerimizi paylaşıyoruz. Sevgilerimizi çoğaltıyoruz” diye konuştu.

‘SABRI ÖĞRETİYOR’

Sükeyne Tulan, kırkyamanın geçmişten günümüze yaşatılan milli kültür değerlerimizden biri olduğuna dikkat çekerek, “Eski kumaş parçalarını değerlendirme amacıyla başlayan kırkyama serüveni günümüzde sanatsal çalışmalarla yol almaktadır. Adeta kumaşla terapi de denilebilir. Kırkyama sabrı öğretiyor. Bu da sergimizin ismi oldu. 30 kişi hazırladığımız sergimizde bir arkadaşımızı kaybettik. Onu da sergimizde saygıyla, özlemle anıyoruz.” diye konuştu. Türkan Saylan Kültür Merkezi Sanat Koordinatörü Ayşe Sipahioğlu Akan ise, Sükeyne Tulan ve öğrencilerini, geçtiğimiz yıl açtıkları ilk sergilerinin ardından bu yıl ikinci kez Maltepe’de ağırlamaktan dolayı mutluluk ve onur duyduklarını belirterek “Tulan ve Kırkyama Grubu’nu özlemle bekler olduk” dedi.

Daha sonra Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç adına Maltepeli kadınların yaptığı el işi tabak Sükeyne Tulan ve grubuna armağan edildi. Sergide dünya kadınlarıyla ilgili eser ziyaretçilerin ilgisini topladı. Kırkyamayla yapılan battaniye, nevresim takımları, masa örtüleri, çantalar, duvar süslemeleri, Anadolu’nun kültürel zenginliğini yansıtan motif çalışmaları büyük beğeni topladı. Kırkyama sergisi 23 Aralık’a kadar Galeri Maltepe’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.



















