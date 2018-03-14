Komedi yapmanın gülünç yanları Nafile Adam'da

Abdullah Şahin’in yazıp yönettiği ve Nokta Tiyatrosu tarafından sahnelenen Nafile Adam oyunu Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde Sarıyerli seyircisiyle buluştu. Oyunda, skeçler halinde dünden bugüne Türkiye’de sanat, tiyatro yaşamında 50.yılını kutlayan Abdullah Şahin’in yaşamından kesitlerle izleyenlere sunuldu.Abdullah Şahin, Ortans Kıvanç, Açelya Elmas, Binnur Pınar ve Dilek Karaduman’ın rol aldığı oyun, Türkiye’de komedi yapmanın tarjikomik yanlarını anlatıyor.

KOMEDİ YAPMANIN GÜLÜNÇ YANLARI ANLATILIYOR

Sarıyer seyircisini çok sevdiklerini belirten Abdullah Şahin, “Daha önce Sarıyerde oyunlar oynamıştık. Salonlar dolu doluydu. Sarıyer seyircisi reaksiyonu çok olan bir seyirci” dedi. Oyunu kendi hayatından kesitler alattığını söyleyen Şahin, “Adından da belli olduğu gibi ‘Nafile’ ne yapsan nafile.. Bende öyle bir adamım. Nafile bir adamın, cin fikirli olmayan bir adamın hayat hikayesini anlatıyor. Bu adam aynı zamanda Türkiye’de ödeneksiz profesyonel tiyatro yapıyor. Oyunda bu adamın konservatuarı kazanmasından başlayarak oyunculuk yaptığı döneme kadar uzanan zamanda Türkiye’de komedi yapmanın gülünç yanlarını anlatmaya çalıştık” dedi.